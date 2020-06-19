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Fransız başlığı attı: Libya’nın Sultanı Erdoğan

Anadolu Ajansı

Fransa’nın ünlü gazetelerinden Le Figaro’da, "Libya’nın Sultanı Erdoğan" başlığı atıldı.

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Jean-Marc Gonin, Fransa’nın ünlü gazetelerinden Le Figaro’daki makalesine, "Libya’nın Sultanı Erdoğan" başlığını attı. Gonin, makalede Hafter’in Libya’da büyük kayıplar verdiğine değinerek, bu kayıplara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hamlelerinin neden olduğunu aktardı ve Hafter’in Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) yaptığı başarılı operasyonlar sonucunda kaybettiği bölgeler için, "Erdoğan’ın eseri" dedi.

Erdoğan’ın desteği ile bölgedeki durumun tersine döndüğüne dikkat çeken Gonin, "Tüm gücünü Fayiz el-Serrac’a verdi. Asker verdi, silah verdi ve binlerce Suriyeli savaşçı verdi. Türk Başkan durumu tersine çevirerek, bu devletin geleceği hakkında karar verebilecek pozisyona geldi" ifadelerini kullandı.

Gonin ayrıca Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Doğu Akdeniz’deki başarılarına değinerek, "Erdoğan koronavirüs karşısında başarı sağladıktan sonr, Doğu Akdeniz’de de başarılı oldu" dedi.
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