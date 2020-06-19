Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir tehdit daha

Daha önce yaptığı birçok açıklamasında Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki son hamlelerinden rahatsız olmaya devam ediyor.

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Geçtiğimiz ay Türkiye'nin son faaliyetlerinin bölgede bir kazaya sebebiyet vereceğini duyurarak tehditte bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan yeni bir çıkış geldi.

Konstantinos Floros, Yunanistan'a yönelik olası bir saldırıda harekete geçeceklerini söyledi. Yeniakit'in haberine göre Floros, Türkiye'ye yönelik asılsız ithamlarda bulunarak, "Kim Yunan topraklarına saldırırsa, önce yakacağız, sonra gidip kim olduğunu göreceğiz. Yunan Silahlı Kuvvetleri ile çatışan herkes, ağır bir bedelle ayrılacağını bilmelidir. Diyalog istiyoruz ama eşit şartlarda. Ancak Türkiye bunu istemiyor" dedi.

"Türklerin önünü keseceğiz"

Floros daha önce yaptığı açıklamalarda "Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek", "Özellikle bölgemizde şu an jeopolitik satranç tahtası alev almış durumda. Cesur ve büyük savaşçıların torunlarıyız. Bizi küçümseyenler büyük bir hata yapıyor bizi hafife alan herkesi ezmeye hazırız" tarzında sözler sarf etmişti.

Atina'nın küstah tehditleri bitmiyor

Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarını değerlendiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı'nın "Gerekirse Türkiye'yle savaşmaya hazırız" açıklamasının bir dil sürçmesi olduğunu belirterek, "Yunanların Türkiye'yle savaşmayı isteyeceğinin ben matematik olarak uygun, doğru olmadığının altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.