Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi

Tahkim Kurulu, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ve Başkanvekili Semih Özsoy'a verilen hak mahrumiyeti cezaları ise onandı.

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Tahkim Kurulu Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 45 gün ve Başkanvekili Semih Özsoy'a 60 gün verilen hak mahrumiyeti cezaları ise onandı.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.,'nin futbolcusu Ozan Tufan'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başkanı Ali Yıldırım Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Semih Özsoy'un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 40.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir"