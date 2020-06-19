BIST 113.612
DOLAR 6,85
EURO 7,67
ALTIN 383,51
HABER /  MHP

MHP'den 'Celal Adan' kararı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Başkanvekilliği görevine, halen bu görevi sürdüren İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın devam etmesi kararını Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle paylaştı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, MHP MYK toplantısında güncel gelişmeler ele alındı.

TBMM Başkanlığı ile Başkanvekilliği seçimlerinin gündeme geldiği toplantıda Bahçeli, yeni yasama döneminde TBMM Başkanvekilliği görevine, halen bu görevi sürdüren İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın devam edeceği bilgisini de MYK üyeleri ile paylaştı.

Öte yandan Bahçeli, MYK'da muhalefetin eleştirdiği Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya için "Hamza Yerlikaya, Anadolu'nun bağrından çıkıp gelmiş, 4 dünya, 2 olimpiyat, 8 Avrupa şampiyonluğu kazanan, Türk bayrağını defalarca göndere çektiren bir kahraman Türk sporcusudur." değerlendirmesinde bulundu. 

Yerlikaya'nın bir kamu bankasının yönetim kurulu üyeliğine atanmasından rahatsız olunmasına anlam veremediğini belirten Bahçeli, "Bu nasıl kötü bir siyaset anlayışıdır? Bu ülke için emek vermiş, ter dökmüş, bayrağımızı göndere çekmiş bir kardeşimizin, bir sporcumuzun taltif edilmesinden rahatsızlık duymak Türkiye hazımsızlığıdır. 83 milyonun içinden nice şampiyon, nice başarılı isim çıkacaksa bunun yolu başarıyı ödüllendirmekten geçmektedir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrını eleştiren Devlet Bahçeli, "Siyaseti şimdi bankamatik kuyruklarına mı indirdi? Siyasi ahlakını banka önlerine mi bıraktı? Hamza Yerlikaya bizim kardeşimizdir, şampiyondur. Sahip çıkıyor ve destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Diyanet'ten hacı adaylarını yakından ilgilendiren açıklamalar
AK Parti: TBMM Başkanlığı'na yeniden Mustafa Şentop'u aday göstereceğiz
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'dan İtalyan mevkidaşı ile ortak basın toplantısı
Yıldırım'dan Meclis Başkanlığı açıklaması: Bir huzursuzluk var, sona ermesi gerekiyor
Bahçeli'den zamanında seçim vurgusu: Şeytana külahını ters giydirecektir
Restoran ve kafelere kredi desteği verilecek! Bakan Ersoy açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
TSK ekipleri Libya'da Hafter milislerinin camiye attığı top mermisini imha etti
Emeklilere 'salgın desteği' yapılacak mı? Beklenti 2 bin TL
Van'da 2 bin 250 kişinin yaşadığı mahalle karantinada
Erzurum'da HDP binasına terör örgütü operasyonu
Vatandaşlar ile polis arasında ilginç maske diyalogları bir anda nefesim kesildi
Tokat'ta 2 erkek çocuğuna tacizde bulundu!
Yorumlar 1 yorum