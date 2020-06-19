HABER /  YEREL

Büyükçekmece'de yağmurdan kaçarken yıldırıma yakalanıp öldü

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Büyükçekmece'de torunuyla sağanak yağışta ıslanmamak için ağaç altına sığınan Doğan Erişek (67), yıldırım çarpması sonucu olay yerinde öldü. Korkunç olayın şiddetini, bölgedeki vatandaşın '"İç organları komple patlamış" demesi özetledi.

Abone ol

Olay, öğle saatlerinde Büyükçekmece Sahili’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Doğan Erişek(67) torunuyla sahile geldi. Sahilde dolaşırken bir anda bastıran sağanak yağıştan kaçmaya çalışan dede torun, ağaç altına sığındı.

Ancak ağaca düşen yıldırım, yaşlı adamın ağır şekilde yaralanmasına neden oldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Erişek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Erişek’in cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yaşanan olay sırasında çevredeki iş yerlerinin de elektrikleri gitti.

"İç organları komple patlamış"

Acı olayı anlatan bir vatandaş, “Torunuyla birlikte adamcağız geziyormuş. Torun elinde olsa torunu da gidecek. Yıldırım düşünce adamın iç organları komple patlamış. Ambulans alıp götürmüş” dedi.

Yaşanan olayı anlatan kafe çalışanı ise ses duyduklarını kaydederek, “Biz burada çalışıyorduk. Birden gök gürültüsü şimşek duyduk. Arkamıza döndük baktık bir bey efendi torunu ile birlikteydi. Kız köşeye doğru kaçtı zaten” diye konuştu. Olay sonrası ağaçta da hasar oluştuğu görüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İbrahim Tatlıses'in sırlarını oğlu Ahmet Tatlıses mi ifşa etti? Açıklama geldi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyanet'ten hacı adaylarını yakından ilgilendiren açıklamalar
AK Parti: TBMM Başkanlığı'na yeniden Mustafa Şentop'u aday göstereceğiz
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'dan İtalyan mevkidaşı ile ortak basın toplantısı
Yıldırım'dan Meclis Başkanlığı açıklaması: Bir huzursuzluk var, sona ermesi gerekiyor
Bahçeli'den zamanında seçim vurgusu: Şeytana külahını ters giydirecektir
Restoran ve kafelere kredi desteği verilecek! Bakan Ersoy açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanı Mustafa Şentop MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
Merkez Bankası açıkladı! Çin ile swap anlaşmasında ilk
İYİ Parti milletvekili Ümit Beyaz trafik kazasında yaralandı
İsmail YK'nın son şarkısı pahalıya patladı! Prof. suç duyurusunda bulundu
Meslektaşını ve katipleri dolandırdığı iddia edilen savcı tahliye oldu
Yarın sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Yorumlar