Yıldırım'dan Meclis Başkanlığı açıklaması: Bir huzursuzluk var, sona ermesi gerekiyor

Meclis Başkanlığı'na aday olmayacağını açıklayan Binali Yıldırım, "Milletvekilleri, aday olan isimler arasında kalacak; bir huzursuzluk var ve bunu huzursuzluğun sona ermesi gerekiyor." diye konuştu.

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TBMM Başkanlığı seçimleri yaklaşırken adaylık öne çıkan isimlerden biri de eski Başbakan Binali Yıldırım'dı. Tartışmalar sürerken aday olmayacağını açıklayan Yıldırım, "İlle bir görev almam şart değil. Benim bu konularda asla pazarlık eğilimim olmaz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yıldırım, teamül yoklamasının da AK Parti'ye zarar vereceğini belirtti.

"İlle bir görev almam şart değil"

HaberTürk'ten Bülent Aydemir'e konuşan Yıldırım, şunları söyledi:

Milletvekilleri, aday olan isimler arasında kalacak; bir huzursuzluk var ve bunu huzursuzluğun sona ermesi gerekiyor. İlle bir görev almam şart değil, ne zaman ihtiyaç duyurulursa biz hazırız. Benim bu konularda asla pazarlık eğilimim olmaz. Bugüne kadar önemli görevler aldım. Partimin bir neferiyim. Bu görev olmazsa bana başka bir görev verin demek doğru olmaz; bize yakışmaz.