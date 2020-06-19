İşte Temmuz ayı zamlı memur ve emekli maaşları! Kuruşu kuruşuna hesap
Temmuz ayında hem görevdeki memurlar ve emeklileri hem de Bağ-Kur, işçi emeklileri için zam ayıdır. Temmuz ayında memurlar ve memur emeklileri yüzde 4'lük zamma ek olarak enflasyon farkı da alacak... Memer ve Memur Emeklilerinin Temmuz ayı zamlı maaşları ne kadar olacak... İşte kuruşu kuruşuna memur ve emekli maaş zamları...
Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında toplu sözleşme gereği yüzde 4'lük zammın dışında bir de enflasyon farkı alacak... Hürriyet'ten Noyan Doğan, zamlı memur ve emekli maaşlarını Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre kuruşu kuruşuna hesapladı. Tabii son durum haziran ayı enflasyonu ile birlikte netlik kazanacak. Son yapılan toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar ve emeklileri, bu yılın temmuz ayında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak.
Yine toplu sözleşmeye göre de 2020’nin ocak-haziran enflasyonunun yüzde 4’ü aşması halinde aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak-temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Bu hesaplamalar Mayıs ayı enflasyon oranına göre yapıldı...
Bu tablolarda 25-30 hizmet yılına göre emekli polis, öğretmen, akademisyen, hemşire, yargı üyeleri, mühendis, kaymakam olmak üzere bazı memur emeklilerinin temmuz zamlı maaşlarını gösteriyor. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zammın üzerine ocak-mayıs enflasyonuna göre yüzde 0.57’lik enflasyon farkı eklenerek Temmuz zamlı maaşlar hesaplanmıştır.
İşte zamlı maaşlar...