İşte Temmuz ayı zamlı memur ve emekli maaşları! Kuruşu kuruşuna hesap

Yine toplu sözleşmeye göre de 2020’nin ocak-haziran enflasyonunun yüzde 4’ü aşması halinde aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak-temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Bu hesaplamalar Mayıs ayı enflasyon oranına göre yapıldı...