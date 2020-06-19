Kırtasiyeler sokağa çıkma yasağından muaf! Vali Yerlikaya açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasında okul çevresindeki kırtasiye ve çalışanların muaf tutulacağını açıkladı.

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Yarın yapılacak LGS sınavına ilişkin duyuru yapan Vali Yerlikaya, okul çevrelerinde kırtasiyelerin ve çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacağını belirtti.

9.00 ila 15.00 arasında uygulanacak

Vali Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır.