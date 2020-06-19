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Maske cezası ne kadar belli oldu! İstanbul'da 900 lira ceza kesilecek

İSTANBUL'da maske takmamanın cezası her ilçede farklıydı. Yeni kararla birlikte kentte maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek.

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Koronavirüs sebebiyle 48 ilde maske takma zorunluluğu kararı alındı. İstanbul Valiliği de açık alanlarda maske takma zorunluluğuna uymayanlara ceza kesileceğini açıkladı.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kesilen cezalar kaymakamlıklara bırakıldığı için 3 bin 150 liraya kadar ceza kesiliyordu. Ancak bu cezalar ilçeden ilçeye farklılık gösteriyordu. Beşiktaş'ta 950 lira cezai kesilirken, Gaziosmanpaşa'da 392 lira olarak belirlenmişti.

Ceza 900 TL olarak belirlendi

Farklılığı ortadan kaldırmak için İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi dün saat 17.00'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL olarak belirlendi.

Maske uygulaması

Vatandaşların çoğu uygulamadan memnun olduğunu dile getirirken, büyük bir çoğunluk ise bu kurala halen uymuyor. Maske takan vatandaşların ise doğru kullanmadığı görülüyor.

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