Bakırköy'de Zuhuratbaba Türbesi'nde aileler LGS duası etti

"Ben onlardan daha heyecanlıyım"

LGS sınavına girecek çocukları için dua etmeye gelenlerden Nilay Aktaş, "Hem oğlum hem kızım dua etmeye geldim. Ben onlardan daha heyecanlıyım. Buraya sık sık geliyorum. İnşallah dualarım kabul olur" dedi.