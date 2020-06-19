Bakırköy'de Zuhuratbaba Türbesi'nde aileler LGS duası etti
İSTANBUL'da Zuhuratbaba Türbesi LGS heyecanı yaşayan ailelerde doldu. Türbede dua edip şeker dağıtılırken ailelerin evlatlarından daha heyecanlı olduğu görüldü.
Bakırköy'de yer alan Zuhuratbaba Türbesi, yarınki olan LGS (Lise Geçiş Sınavı) nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle kapalı olan türbenin etrafında dualar okudu. Çocuklarının sınavda başarılı olması için gelen aileler, sağanak yağışa aldırmadan türbede dua etmeye devam etti...
"Ben onlardan daha heyecanlıyım"
LGS sınavına girecek çocukları için dua etmeye gelenlerden Nilay Aktaş, "Hem oğlum hem kızım dua etmeye geldim. Ben onlardan daha heyecanlıyım. Buraya sık sık geliyorum. İnşallah dualarım kabul olur" dedi.
Öte yandan sınava girecek kardeşi için gelen Burcu Demirbaş, "Kardeşim sınava girecek onun için geldik. Şeker dağıtıyoruz. Çok çalıştı sınava umarım karşılığını alır. Buraya ikinci gelişimiz" diye konuştu.
Üniversite adayı oğlu için geldi: Nihal Deccaloğlu ise, "Oğlum üniversiteye girmek istiyor ona dua etmeye geldim. Allah herkesin çocuğuna yardımcı olsun. Herkesin duaları kabul olsun" ifadelerini kullandı.