Yeni kimliklere ehliyet, kredi kartı ve elektronik imza eklenecek! Süleyman Soylu açıkladı

Yeni dönemde çipli kimliklere ehliyetler, kredi kartları ve elektronik imza yüklenecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'de 'Neler Oluyor Hayatta' programında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu'nun en dikkat çeken açıklaması yeni kimlik kartlarına ilişkin oldu. Bundan böyle tek kimlikte ehliyet, kredi kartı ve elektronik imza toplanmış olacak.

Bakan Soylu yenilikle ilgili şu bilgileri verdi:

Artık ehliyeti yanımızda taşımaya gerek yok

-Yeni kimlik kartımızla birlikte banka kartımız ve ehliyetimiz tek kartta birleşmiş olacak. Artık ehliyetimizi yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Yakın zamanda Türkiye'ye bunu müjdeleyeceğiz. Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz.

-Ehliyeti jandarma-polis bakmak istediğinde çipe dokundurmuş olacak. Kredi kartlarından uygun olanları yine kimliğe yükleyeceğiz. Ayrıca elektronik imza da buna yüklenecek. Yeni kimlik kartımız SGK ve e-imza hizmeti de sunacak.

Süleyman Soylu, terörden, asker uğurlamalarına ve maskesiz sokağa çıkmaya kadar bir çok konuda da açıklamalar yaptı. Bakanın diğer açıklamaları şöyle:



-Terörden kurtulmak lazım. Bunun için de toplu bakışa ihtiyaç vardır. Türkiye terörden kurtulmak için çaba sarfediyor. İran-Irak-Suriye sınırından gelen saldırıları engellemek için çalışmalar yaptı Türkiye. Metehan'a nasıl bakılıyorsa, Osmanlı'nın kuruluşu nasıl değerlendiriliyorsa, Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesi nasıl değerlendiriliyorsa da yıllar sonra 'Ne yaptı Türkiye de buraya geldi' diye Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik de değerlendirmeler üniversitelerde yapılacak. Sınırlarımızdaki güvenlik sistemimiz, gece görüş kameralarına kadar olmasaydı bunlar sağlanabilir miydi?

''Terör örgütüne alan baskısı ile hayat şansı bırakmıyoruz''

Artık mühimmatımızı, silahımızı biz üretiyoruz. İnsansız Hava Araçları'na taktığımız kameraları biz üretiyoruz. Milyarlarca dolar vermiyoruz artık. Yarın tankımızı biz üreteceğiz. Tüm bunları yaptığınız anda eliniz güçlü oluyor. Terör örgütüne alan baskısı ile hayat şansı bırakmıyoruz. Legal görünümlü illegal yapılar, dernekler, sivil toplum örgütler. Bunlarla terörün bağını kesiyorsunuz. Biz suçluların yaklaşık 6.5 milyon kişinin yüz bilgilerini, tüm biyometrik verilerini kameralara yükledik. Aradığımız hangi suçlu varsa bir yerde gözümüze çarpıyorsa, biz onu yakalayabilme kabiliyetine sahibiz.

''Haftanin'de ne işleri var?''

Dağdan, mağaralardaki mücadeleden şehirdeki güvenliğe kadar. Kahramanlarımız; Haftanin'de ne işleri var? Metina'da Zap'ta ne işleri var? Çünkü yıllarca bu hattın içerisinden Türkiye'ye sızdılar. Türkiye büyük bir fedakarlık ortaya koyuyor. Bu bizim istikrarımızı, turizmimizi, akademimizi şekillendiriyor. Türkiye toplam bir program uyguluyor. Bunda insanlık, tarım, komşularla iyi ilişkiler, medeniyetimizin insanlarla buluşturulması var.

Sosyal medyadaki manipülasyonlar

Siber suçlarla mücadele birimlerimizle gurur duyabilirsiniz. Türkiye'de olup da bir hakareti, bir kumarı, terörü veya çocuk istismarını, eskort, yasa dışı silah satışı... Türkiye'de olup da arkadaşlarımızın bulamama ihtimali çok zayıftır. 15 Temmuz'la alakalı, 15 Temmuz'un bize getirdiği, mecbur ettiği en önemli şey siber suçlarla mücadeledir. Birçok ülkeye ders verdiğimiz bir merkezimiz var. Yüzlerce arkadaşımız var. Müthiş bir performans sergiliyorlar.

Siber Suçlar

Bir yenilikten daha bahsedeceğim. Siber Suçlar Dairemizin içerisinde 'Siber Ay' diye, özellikle çocuk ve gençlerimizi siber suçlardan korumak için yeni bir program başlatılıyor. Bunu da ilk burada anlatıyorum. Gençlerimize çocuklarımıza musallat olanlara gerekli cevabı verecekler.

''Bunların %60'ı FETÖ, %20'nin üzerinde PKK hesapları''

Gürcistan'dan Ukrayna'ya kadar, en son Arjantin'de bir suçluyu yakalattık. İhbarları bizim için emirdir. Biz takip ederiz. 'Acaba ben ne yapacağım' diye tedirginlik içinde olmasınlar. Sadece salgın döneminde 12 bin hesap belirledik. Endişeye sevk eden, yalan yanlış... Bunların önemli bir bölümü yurt dışında. Bunların %60'ı FETÖ, %20'nin üzerinde PKK hesapları. Bunun bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Amerika'da FBI, CIA düzeyine geldiğimizi söyleyebilirim.

''Pazartesi sabahından itibaren ceza kesilecek Pazar gününe kadar 'maske takın' diye uyarı yapacak arkadaşlarımız. Pazartesi sabahından itibaren ceza kesilecek. Önlemler kapsamında asker uğurlaması yapılmayacak. 5 ay çocukları askere uğurlamayalım ya. En büyük uğurlama Ayetel kürsi'dir.

Kadına yönelik şiddet

Kadın cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 155'ten 106'ya düştü. Elektronik kelepçeleri yaygınlaştırdığımızda yetkinliğimiz daha da artacak. Burada bir itirazım var. Bir takım marijinal organizasyonlar, Türkiye'deki aile içi şiddetin, Türkiye'yi kötülemek, daha karanlık bir noktaya taşımak için katkı koymaktan, 'Biz ne yapabiliriz' demekten ziyade sürekli suçlayıcı bir yöntem izliyorlar. Oluşturduğumuz tüm teknolojilerle, Türkiye'deki bu meseleyi sıfıra indirmek bizim görevimiz. Aile içi şiddeti sona erdireceğiz. Türkiye dünyaya örnek ülke olacaktır bu konuda. Doğru yoldayız ve doğru sonuçlar alıyoruz.

''KADES uygulamasını yaptık''

Toplumsal takibi yapabilmek için KADES uygulamasını yaptık. Büyük ilgi gösterildi. 458 bin kişi bu uygulamayı indirdi. Şuana kadar 31 bin 800 civarında ihbar geldi. Bunların yüzde 50'sinin üzerindeki doğru ihbar. Yaklaşık 4 dakika içerisinde gidiliyor ve biz birçok konuyu bununla engelledik. Bunu tüm dünyaya bedava veriyoruz. Kadınlarımız tarafından bu uygulamanın indirilmesi gerekiyor.