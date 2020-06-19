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Bursa'da biri bitmeden öbürü geldi kazayı temizleyen görevli kazazede oldu

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil bariyerlere çarptı. Ardından arkadan gelen başka otomobil kaza yapan araca çarptı. Bölgeye gelen ekipler kaza yaşanmaması için önlem aldı ancak Abdülkadir Fatih Bengisu (38) yönetimindeki araç da bir görevliye çarptı...

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Kaza, saat 11.30 sıralarında İstanbul-İzmir otoyolu, Orhangazi tüneli yakınlarında meydana geldi.

Kaygan yol kazayı getirdi

Bursa’dan İstanbul yönüne giden 35 CBA 34 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Bu sırada aynı yöne giden 16 ABJ 656 plakalı otomobil de önce kaza yapan otomobile, ardından da bariyerlere çarptı.

Kaza yaşanmasın diye önlem aldılar ama...

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeni bir kazanın yaşanmaması için görevliler, yola işaretleme dubası yerleştirdi.

Ancak bu sırada yine aynı yöne giden Abdülkadir Fatih Bengisu (38) yönetimindeki 34 LA 7414 plakalı otomobil de önce yol temizliği yapan görevli Bahtiyar Dinç’e, ardından da bariyerlere ve işaretleme aracına çarptı.

Yaralanan Bahtiyar Dinç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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