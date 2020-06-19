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Beşiktaş'ta Boateng, Denizlispor kadrosuna alınmadı!

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Boateng, Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı. Öte yandan sakatlıkları bulunan Vida, Dorukhan ve Douglas da Denizli deplasmanına götürülmüyor.

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Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta bu maçın kamp kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda siyah-beyazlıların Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng'in olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Boateng'in kadroda yer almaması ile ilgili bir açıklama yapılmazken, Ganalı yıldız geçen hafta Antalyaspor maçında oyundan alınırken formasını çıkarması, sosyal medyada büyük tepki doğurmuş ve oyuncu, 'Asla Beşiktaş formasını yere atmak gibi bir saygısızlık yapmam" açıklamasını yapmıştı.

Öte yandan Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Damagoj Vida, Douglas ve Dorukhan Toköz de Denizli deplasmanı kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş'ın Denizli kamp kadrosunda; Ersin, Utku, Roco, Ruiz, Umut, Güven, Boyd, Erdoğan, Atiba, Elneny, Burak, N'Koudou, Necip, Adem Ljajic, Lens, Rıdvan, Kartal, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Diaby yer aldı.

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