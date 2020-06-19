THY Başkanı Aycı'dan 'atama' yanıtı: Adam asmaca doğru değil

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY'de yapılan iki atamaya yönelik eleştirilerine, "Aile bağları üzerinden insanları adam asmaca ile değerlendirmek doğru değil." yanıtını verdi.

Abone ol

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın kardeşi Ümmet Şenocak 'Özel Kalem Operasyon Müdürlüğü'ne atanırken, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in oğlu Feyyaz Akben de 'Yolcu Hizmetleri Müdürlüğü'ne getirilmişti.

İki atama kamuoyunda konuşulurken THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, gelen eleştirilere ilişkin HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu.

"Adam asmaca ile değerlendirmek doğru değil"

THY Başkanı Aycı, şu ifadeleri kullandı:

Müdür olmaya kıdemi, çalışma süresi kafi iki kişiden bahsediyoruz Nagehan Hanım. CV’leri, çalışma süreleri yetersiz olsa tartışılır ve tartışılmalıdır ama ortada böyle bir durum yokken aile bağları üzerinden insanları adam asmaca ile değerlendirmek doğru değil. Bunlar üzerinden THY’yi yıpratanlara cevabımız şirketimizin vazgeçmediğimiz kadrolarıyla elde ettiği başarıları. Biz ailesine, ismine değil, ehliyetine, liyakatine, performansına ve emeğine bakıyoruz. Seçimlerimiz yanlış olsa bu sonuçlar gelmezdi.

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...