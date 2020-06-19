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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika 'karantina' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan karantina bölgeleriyle ilgili son dakika açıklamalar yaptı.

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76 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin uygulandığını açıklayan Bakanlık, 66 ildeki 502 yerleşim yerinde ise karantina kararının kaldırıldığını kaydetti.

Karantina uygulaması

İçişleri Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

- Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki Umumi Hıfzısıhha kurullarınca, yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmaya devam etmektedir.

- Bu kapsamda bugün saat 13.00 itibarıyla 28 ilimizdeki, 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus (48.170)’dir. Öte yandan 66 ildeki 502 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırıldı.

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