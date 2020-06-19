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80 barodan Ankara'ya 'Savunma Yürüyüşü'

Barolara yönelik yasa teklifi hazırlığını protesto eden barolar, Ankara'ya eş zamanlı yürüyüş başlattı. 80 baro başkanının katıldığı 'Savunma Yürüyüşü', sembolik olarak 20 kilometreyle sınırlandırıldı.

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Barolar ile birlikte meslek kuruluşlarının yapısı ve seçim sistemini değiştirmeye yönelik yasa teklifi hazırlığına tepkiler sürüyor. Süreci değerlendiren barolar, hükümet yetkilileriyle müzakerelerden sonuç alamadıklarını belirtti. Ortak eylem kararı alan baroların başkanları, bulundukları kentlerden Ankara'ya 'Savunma Yürüyüşü' başlattı.

Pazartesi Ankara'da olacaklar

Yürüyüşler, sembolik olarak 20 kilometre ile sınırlandırıldı. 20 kilometrelik yürüyüşün ardından yola araçla devam edilecek. 80 baro başkanının pazartesi günü Ankara’da olması bekleniyor.

Destek verenler

Sözcü gazetesinin aktardığına göre İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu bugün saat 10:00'da Kartal'daki Anadolu Adliyesi önünden Ankara'ya sembolik bir yürüyüşe başladı. İstanbul Barosu'nun yürüyüşüne İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu da destek verdi.

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