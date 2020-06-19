Denizli'de kaybolan zihinsel engelli kadından iyi haber

DENİZLİ'de dün evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Ümmü Ceylan (54) için arama çalışmaları başlatıldı. Ümmü Ceylan, 24 saat sonra ormanlık alanda hayvanlarını otlatan çoban tarafından bulundu.

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Çal ilçesinin kırsal Yukarıseyit Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Ümmü Ceylan, dün saat 08.00 sıralarında evden ayrıldı.

Son olarak komşuları tarafından mahallede görülen Ceylan'ın uzun süre eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, gidebileceği yerlere baktı. Aile, Ümmü'ye ulaşamayınca jandarmaya haber verdi.

AFAD ekipleri aradı ama bulunamadı

İhbar üzerine mahalleye gelen jandarma ve Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ümmü Ceylan'ı arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri drone destekli ormanda tarama yaptı. Ancak Ceylan'a ulaşılamadı.

Kadının sağlık durumu iyi

Bugün saat 08.00 sıralarında ormanlık alanda hayvanlarını otlatan çoban, Ümmü Ceylan'ı evlerine 4 kilometre mesafedeki Erikli mevkisinde bir çeşmenin başında buldu. Çobanın ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Ümmü Ceylan'ı Çal Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada kontrolden geçirilen Ceylan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.