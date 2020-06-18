Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! Cinlere inanan Ayfer Duran avukata saldırdı
ATV canlı yayınında Esra Erol, yeni Palu ailesi denen Ayfer Duran olayında son dakika şokları yaşadı. Yayın sırasında ortalık bir hayli karıştı. Esra Erol yayını kestirmek zorunda kaldı.
Esra Erol'da Palu ailesini hatırlatan bir üç harfliler olayı patlak verdi. Ayfer Duran isimli kadın rüyalar gördüğünü ve cinlerle görüştüğünü söyleyerek önce kendi annesi ve kardeşleri ile bağını kesti. Ardından da 'nikahımız düştü' diyerek eşi Şaban Beye cephe aldı. Oğlu Muhammed ile kızı Semanur'u ve 11 yaşındaki kızını kendi tarafına çeken Ayfen Hanım, komşu çocukları Özer'i bu gruba dahil etti. Cinlere inanıp 4 kişiyle İstanbul'a kaçan Ayfer Hanım, yayında gerilim çıkardı. Esra Erol canlı yayını kesmek zorunda kaldı. İşte bugün olanlar:
Önce bilmeyenler için kısa bir özet verelim. Ayfer Duran, cinlerle görüşmeye başlayınca tamamen değişti. Çocuklarını da etkisi altına alan Ayfer Duran, 'Babanız ölecek' demeye başladı. Kardeşine de 'Eşin kötü yola düşecek, sen öleceksin, kızın kaçacak' diyen Ayfer Hanım, kardeşi rüyasına inanmayınca onunla da tüm irtibatını kesti. Annesi de rüyalarına inanmıyor diye ona da cephe alan Ayfer Hanım, çocukları ile birlikte 6 ay önce Iğdır'dan İstanbul'a kaçtı.
Ayfer Hanım sadece çocuklarını değil, oğlunun arkadaşı Özer'i de etkisi altına almıştı. Rüyaları ile onu da kendine bağlayan Ayfer Hanım, 25 yaşındaki Özer'i de yanına alıp çocukları ile birlikte bir gün Iğdır'dan kaçıp İstanbul'a taşındı. Şaban Bey aylarca aradıktan sonra eşini bulup kapısına gitti ama küfür ve hakaretlerle kovuldu. Ayfer Hanımın annesi de yalvarıp yakarsa da eve alınmadı.
Tahsin Bey ile Çiğdem Hanım, tek oğulları olan Özer'in Ayfer Hanım ile birlikte kaçtığını öğrenince şoke oldular. Oğullarının peşinden İstanbul'a geldiler. Kapıyı çalıp çocukları ile görüşmek istediklerinde Ayfer Hanım ile çocuklarının engeline takıldılar. Çocukları Özer ise tamamen onlara cephe almıştı ve ailesiyle görüşmek istemiyordu.