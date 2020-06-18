Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! Cinlere inanan Ayfer Duran avukata saldırdı

Ayfer Hanım sadece çocuklarını değil, oğlunun arkadaşı Özer'i de etkisi altına almıştı. Rüyaları ile onu da kendine bağlayan Ayfer Hanım, 25 yaşındaki Özer'i de yanına alıp çocukları ile birlikte bir gün Iğdır'dan kaçıp İstanbul'a taşındı. Şaban Bey aylarca aradıktan sonra eşini bulup kapısına gitti ama küfür ve hakaretlerle kovuldu. Ayfer Hanımın annesi de yalvarıp yakarsa da eve alınmadı.