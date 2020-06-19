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Fenerbahçe Sinan Gümüş için harekete geçti

Fenerbahçe, Antalya forması giyen Sinan Gümüş için harekete geçti. 26 yaşındaki oyuncunun bonservisi Genoa'da. İtalyanlar'a önümüzdeki sezon için kiralama teklifi yapılacak.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de son gözde Sinan Gümüş. Fenerbahçe, Antalya forması giyen Sinan Gümüş için harekete geçti.

2019 Temmuz’unda Sarı-Kırmızılılar’dan İtalyan ekibi Genoa’ya giden tecrübeli futbolcu, devre arasında da Antalya’ya kiralanmıştı. Akdeniz ekibinde başarılı bir performans ortaya koyan Sinan, F.Bahçe’nin radarına girdi. Sarı-Lacivertli Yönetim, Çizme temsilcisine Gümüş için kiralama teklifinde bulunacak. Sinan’ın Genoa ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

26 yaşındaki forvet, yeni sezonda Fener formasını giyerse G.Saray’ın 2017-18 şampiyon kadrosundan Sarı-Lacivertli kulübe geçen dördüncü isim olacak.

Emre, Sinan'la görüştü
Fenerbahçe, daha önce Galatasaray forması giyen, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz ve Garry Rodrigues’i kadrosuna katmıştı. Sportif Direktör olacak olan Emre Belözoğlu’nun Sinan’la görüştüğü iddia edildi.

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