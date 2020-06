Ahmet Hakan'dan HDP'ye: Başkalarını suçlamak yerine aynaya baksınlar

HDP'siz HDP tartışmalarına değinen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "HDP ve HDP goygoycuları, başkalarını suçlamak yerine aynaya bakmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan, 7 Haziran 2015’te seçime ilk kez katılan ve yüzde 13.1 oy alarak Meclis’e giren HDP’nin o tarihten beri “aynı olmadığını” söyledi.

Son günlerde kanallarda kendilerine yer verilmemesiyle gündeme oturan HDP ile ilgili tartışmaları köşesine taşıyan Ahmet Hakan, şu görüşleri savundu:

7 Haziran 2015 seçiminden önce...

HDP’nin durumu aşağı yukarı şöyle bir şeydi: Türkiye partisi olma umudu veriyordu. Silahların susmasında rol oynayacak gibiydi. Dağın önüne geçme potansiyeli taşıyordu. Terörü demode, siyaseti moda haline getirmişti. Barış sürecinin en önemli mimarı olacak gibiydi. Bölgeye sıkışıp kalmıyor, tüm Türkiye’ye açılıyordu. Kürt sorununda odak noktası olacak gibiydi.

"Dağa tamam abi! Patron sensin dedi"

İşte bu havasının karşılığını fazlasıyla aldı HDP... Oylarını tarihlerindeki en yüksek seviyeye taşıdı. Sonra bir şey oldu. Kötü bir şey! Çok kötü bir şey! Silahlar konuştu, cinayetler işlendi, bombalar patladı, terör yükselmeye başladı. Olup bitenin anlamı şuydu: Dağdakiler, HDP’ye... “Hop birader! Hemen havaya girme. Unutma! Patron biziz” diyorlardı. HDP, buna karşılık... “Gık” bile demedi, diyemedi. Ne “gık” demesi... Her haliyle, her tavrıyla, her edasıyla... “Tamam abi! Patron sensin” dedi ve dağa teslim oldu. O gün bugündür HDP, artık eski HDP değil.

Son durum değerlendirmesi

CHP’nin açıktan HDP’nin yanında görünmemek için çaba sarf etmesinin de... Yaptıkları yürüyüşün toplumsal destek bulamamasının da... HDP’lilerin sözlerinin eskisi kadar önem taşımamasının da... HDP sözcülerinin ekranlara çıkamamasının da... İYİ Parti’nin HDP üzerinden sıkıştırılmasının da... Arkasında yatan en temel neden budur. Kısacası HDP ve HDP goygoycuları, başkalarını suçlamak yerine aynaya bakmalıdır.

