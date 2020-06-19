Eren Erdem kimdir nereli Eren Erdem eşi ve çocukları kimdir?

Anayasa Mahkemesi Eren Erdem hakkında 30 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi. Bu haberin ardından CHP'li Eren Erdem kimdir, aslen nereli soruları merak edildi. Eren Erdem aslen İstanbul Fatihli ve 33 yaşında. Nuray Erdem ile evli olan Eren Erdem'in Ali adında bir çocuğu var.

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Anayasa Mahkemesi tutuklu bulunan CHP'li vekil Eren Erdem hakkında 30 lira tazminat ödenmesine karar verdi. Bu gelişmenin ardından Eren Erdem'in hayatı araştırılmaya başladı. Peki Eren Erdem kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Eren Erdem eşi çocuğu kimdir?

Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem'in uzun tutukluluk süreleriyle ilgili başvurularına ilişkin oy birliği ile ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM), Demirtaş'a 50 bin TL, Erdem'e 30 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi. Kararın Demirtaş’ın tahliyesinin önünü açması beklenmezken, kararı değerlendiren Erdem, "Hiçbir tazminat yaşadığım zulmü unutturamaz." diyerek tazminatı şiddet mağduru kadınlar için bağışlayacağını söyledi.

Nuray Erdem ile evli olan Eren Erdem'in Ali adında bir çocuğu var.

Eren Erdem kimdir: 14 Ağustos 1986 senesinde dünyaya gelen Eren Erdem doğma büyme Fatih, İstanbulludur. Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri’nde CHP milletvekili olarak meclise giren Erdem, üniversite eğitimini yarıda bırakmıştır.

Yazarlık tarafıyla da bilinen Eren Erdem toplamda 9 kitap çıkarmış ve büyük ilgi görmüştür. TBMM'nin en genç siyasetçilerinden biri olan Erdem siyasete ise 07 Haziran 2015 tarihinde girdi.

Eren Erdem, 7 Haziran 2015 yılında yapılan genel seçimler öncesi CHP İstanbul 3. bölgeden 6. sırada aday oldu. 25. dönem Milletvekili olarak CHP İstanbul Milletvekili seçildi. 1 Kasım 2015 tarihinde 26. dönemde yeniden milletvekili seçilen Erdem, çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Eren Erdem, Nuray Erdem ile evlidir.

Kitapları:

2009 – Gayya Karanlığından Kuran Aydınlığına

2010 – Abdestli Kapitalizm

2011 – Nurjuvazi

2012 – İslam ve Kapitalizm

2011 – Şeytan Evliyaları

2012 – Selman-ı Pak

2012 – Riya Tabirleri

2013 – Devrim Ayetleri

2014 – Devrimci Peygamber