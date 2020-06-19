Enes Kanter’in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter'e FETÖ üyeliği davasında beraat

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ünlü basketbolcu Enes Kanter’in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter'e, örgüt üyeliğiyle yargılandığı davada beraat verildi.

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Önceki gün Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. KRT'den Çağdaş Ulus’un haberine göre, Mehmet Kanter'in dijital materyallerinin incelenmesi sonucu cep telefonunda Fetullah Gülen'e ait bir fotoğraf bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Enes Kanter'i evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı

Sanık Kanter, savunmasında örgütle ilişkisinin olmadığını öne sürerek, "Telefonuma Fetullah Gülen'in fotoğrafını yüklemedim. Çocuklar internette dolaşırken yanlışlıkla indirmiş olabilir." demişti.

KHK ile öğretim üyesi olarak görev yaptığı okuldan uzaklaştırılan Prof. Mehmet Kanter, oğlunu evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.