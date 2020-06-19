Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Hayatı durdurmadan Covid-19'dan korunmanın 5 yolu

2-) Toplanma sayılarında kısıtlama: Yaşadığımız deneyimler bize taziye evinden 190 vakanın çıkabildiğini, asker uğurlamasında çok sayıda insanın enfekte olabileceğini gösterdi. Tek odaktan yüksek sayıda hasta çıkmasını önlemek için farklı sebeplerle bir araya gelinebilecek etkinliklere kişi sayısı sınırlaması getirilmeli. Örneğin asker uğurlamasında 30 kişi, maç sevincinde 10 kişi gibi… Eğer bu rakamlar aşılırsa kolluk kuvvetleri müdahale edecek.