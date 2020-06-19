Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Hayatı durdurmadan Covid-19'dan korunmanın 5 yolu
LGS ve YKS'nin yapılacağı 2 hafta sonu için 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sokağa çıkma yasağı ilan etmeden koronavirüs salgınını önlemenin çok kritik beş uygulamayla mümkün olabileceğini söyledi. Mehmet Ceyhan'ın hayatı durdurmadan korunma için yaptığı 5 öneri...
Koronavirüs salgını son dönemde tekrar yükselişe geçerken, Bilim Kurulu'nun önerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla LGS'nin yapılacağı bu Cumartesi günü ve YKS'nin yapılacağı önümüzdeki hafta sonu kısıtlı sokağa çıkma yasağı getirildi. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sokağa çıkma yasağı ilan etmeden koronavirüs salgınını önlemenin çok kritik beş uygulamayla mümkün olabileceğini söyledi. İşte Prof. Ceyhan'ın gündeme getirdiği o 5 önlem...
1-) Maske zorunluluğu: Tüm ülkede maske takma zorunluluğu getirilmeli, takmayanlara cezai yaptırım uygulanmalı.
2-) Toplanma sayılarında kısıtlama: Yaşadığımız deneyimler bize taziye evinden 190 vakanın çıkabildiğini, asker uğurlamasında çok sayıda insanın enfekte olabileceğini gösterdi. Tek odaktan yüksek sayıda hasta çıkmasını önlemek için farklı sebeplerle bir araya gelinebilecek etkinliklere kişi sayısı sınırlaması getirilmeli. Örneğin asker uğurlamasında 30 kişi, maç sevincinde 10 kişi gibi… Eğer bu rakamlar aşılırsa kolluk kuvvetleri müdahale edecek.
3-) Kademeli mesai, evden çalışma: Toplu ulaşımda sıkışıklığın önüne geçebilmenin yolu kademeli mesaiden geçiyor. Her iş kolunun farklı saatlerde işe başlayıp bitirmesi insanların kalabalık ortamlara girmesini önler. İş tanımı evden çalışmaya müsait çok sayıda iş kolu var. Zorunlu değilse işyerlerinin evden çalışma sistemine geçmesi desteklenmeli.