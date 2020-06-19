Elazığ'da kızını öldüren baba da öldü

ELAZIĞ'da, kızı Merve K.'yi (20) tabancayla vurarak, öldürdükten sonra kendisini de ağır yaralayan Mikail K. (63) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, önceki, Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak'taki 3 katlı Ekici Apartmanı'nın bodrum katında meydana geldi. Babasından boşanan annesiyle Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan Merve K., gireceği sınav için ağabeyinin Elazığ'daki evine geldi.

Kızının kentte olduğunu öğrenen baba Mikail K., iddiaya göre, merkeze bağlı Elmapınar köyünden gelip, görüşmek istedi. Merve K., babasıyla görüşmek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mikail K., tabancasını çıkararak, kızına ateş açtıktan sonra kendisini de vurdu.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Merve K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar teşebbüsünde ağır yaralanan Mikail K. ise ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kızını öldürüp kendisini yaralamıştı

Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan baba Konukoğlu'da gece yarısı hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden babanın cenazesi şehir hastanesinden alınarak, öldürdüğü kızının naaşı bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna getirildi. Hastanede yapılacak otopsi sonrası baba ile kızın cenazelerinin toprağa verileceği öğrenildi.

6 ay önce eski eşinin yanına gidip barışmak istemiş

Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ederken, Mikail K.'nin, 6 ay önce Diyarbakır Ergani'ye gidip, boşandığı eşiyle barışmak istediği; ancak olumsuz yanıt aldığı öne sürüldü. Elmapınarı köyünden komşuları, Mikail K.'nin bunun üzerine evine dönüp, köyde mezar kazarak, "Bu mezara ya ben ya da karım girecek" dediğini iddia etti.