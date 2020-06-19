Manuel Pellegrini'nin menajerinden flaş Fenerbahçe sözleri

Teknik direktör Manuel Pellegrini'nin menajer Jesus Martinez, Fenerbahçe ile görüştüklerini doğrularken ''Fenerbahçe, Manuel'in şu anda takımın başına geçmesini istedi ancak içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bu gerçekleşemedi. Önümüzdeki sezon olabilir.'' dedi.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından birçok isim gündeme gelirken, dünyaca ünlü teknik adam Manuel Pellegrini ile de temas kurulmuştu.

Sarı-lacivertli yönetim, Şili'li çalıştırıcıyla yaptığı görüşmelerden sonuç alamamış ve sezon sonuna kadar geçici olarak Tahir Karapınar'ı göreve getirmişti.

Manuel Pellegrini'nin menajer Jesus Martinez, Fenerbahçe ile görüştüklerini doğrularken, transferin gerçekleşmeme nedenini de şu sözlerle anlattı: Çok ciddi Avrupa kulüplerinden ve Dubai'den bir teklif var. Kulüplerin adını veremem ancak İspanya'dan, Türkiye'den ve İtalya'dan isteyen var. Bu kulüplerle görüşmeler yaptık ancak Betis ile ilgili bir gelişme yok.

''Fenerbahçe'nin teklifi var''

Fenerbahçe'nin Pellegrini teklifi var. Fenerbahçe ile ilgili olan olay şöyle; Fenerbahçe, Manuel'in şu anda takımın başına geçmesini istedi ancak içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bu gerçekleşemedi.

''Gelecek sezon için Fenerbahçe olabilir''

Şili'den şu anda ayrılamaz. Ayrıca Türkiye Ligi'nde 7-8 maç kaldı, böyle bir dönem için onun takımın başına geçmesi normal değil. Gelecek sezon için olabilir ama şu anda ihtimali yok. Pellegrini başına geçeceği kulüp ile ilgili birçok şeyi değerlendirecek. Proje bazlı çalışan bir teknik adam ve bir kulüp teklif yaptığında, gerçekten ne yapmak istediklerini söylemek istiyor.