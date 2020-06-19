Fenerbahçe'de Max Kruse gerçeği şoke etti! Nargile içip poker oynuyordu

Fenerbahçe, Max Kruse'nin kulüple olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Max Kruse, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır." denildi.