Fenerbahçe'de Max Kruse gerçeği şoke etti! Nargile içip poker oynuyordu
Fenerbahçe, Max Kruse ile yolları ayırırken Alman yıldızın Riva'da nargile içip poker oynaması ve disiplinsiz tavırları bardağı taşıran son damla oldu.
Fenerbahçe, Max Kruse'nin kulüple olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Max Kruse, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır." denildi.
Fenerbahçe fesih kararını yargıya taşıyacak: Oyuncunun gerçekleştirdiği feshin, kendileri nezdinde haksız olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Nargile içip poker oynuyordu: 7 Mart’taki Denizli maçında sakatlanan Kruse salgın sonrasındaki tavırlarıyla büyük tartışma yaratmıştı. İdmanda isteksiz bir görüntü çizen, ağrılarının bulunduğu gerekçesiyle takım çalışmalarına katılmayan Alman futbolcu düz koşuyu ya da salonda çalışmayı tercih ediyordu. Pandemide aldığı kilolarla dikkat çeken, Riva kampında nargile içtiği iddia edilen, poker tutkusu tüm dünyaca bilinen Kruse son olarak pazartesi günü camiayı şaşırttı.
Ameliyatı herkesi şaşırttı: Alman yıldız apandisit ameliyatı olurken başkan Ali Koç “Kruse hiç beklenmedik şekilde apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi” derken olaydan kimsenin haberinin olmadığını da açıkça ifade etmişti.