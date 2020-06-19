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Galatasaray'dan Caner Erkin'e 2 yıllık teklif

Galatasaray, Beşiktaş'la yollarını ayırmaya hazırlanan Caner Erkin'i transfer etmeyi planlıyor. Caner'le ilgilenen Fenerbahçe de var.

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Galatasaray, Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Caner Erkin'i kadroya katmaya hazırlanıyor. Marcelo Saracchi'nin yanına bir sol bek takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların tecrübeli sol beke teklif götürdüğü öne sürüldü.

2 yıllık teklif
Sarı-kırmızılı ekibin, ekonomik olarak küçülmeye giden Beşiktaş ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan 31 yaşındaki futbolcuya, iki yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

1.250 bin euro
2009-10 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyen ve bir sezon kalan Caner'in yıllık 1.250 bin euro teklif edileceği, kabul etmesi halinde imzaların atılacağı ifade edildi.

Fenerbahçe de devrede
Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'in kararı bekleniyor. Galatasaray'ın gündemine aldığı Caner Erkin için ezeli rakip Fenerbahçe'nin de bir süredir ilgisinin devam ettiği biliniyor.

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