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Piyasalarda ikinci dalga korkusu! Dolarda yükselme eğilimi

Hafta başından itibaren yükselme eğilimi izleyen dolar/TL yeni güne 6.8575 seviyesinden başladı.

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Dolar hafta boyunca 6.83-6.85 lira aralığında hareket ettikten sonra önceki gün 6.85 seviyesinin üzerine çıktı ve bu seviyede tutundu. 

'İkinci dalga' korkusu

Piyasaların seyrini koronavirüs salgını belirlemeye devam ediyor. Son dönemde birçok ülkede yeni vaka sayısının artışa geçmesi 'ikinci dalga' korkularını artırdı.

İkinci dalganın yayılması durumunda bunun ekonomik etkilerinin ne olacağını öngörmek pek mümkün değil. Dolayısıyla bu endişe artıkça daha riskli görülen varlıklardan kaçış kaçınılmaz olacaktır.

Aksi durumda, yani vaka sayılarında düşüş net bir şekilde görülürse de risk iştahı artacaktır.

Altın fiyatları 19 Haziran
  • Çeyrek altın: 625,80 Lira
  • Yarım altın: 1.250,20Lira
  • Gram altın: 380,89 Lira
  • Cumhuriyet altın: 2.492,90 lira
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