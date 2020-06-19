AYM'den bomba Selahattin Demirtaş kararı

Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem'in tutukluluk süreleriyle ilgili başvurularını değerlendirdi. AYM, Demirtaş ve Erdem'e tazminat verilmesine hükmetti.

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Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem'in uzun tutukluluk başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, (AYM) oybirliği ile hak ihlali olduğuna hükmetti.

AYM, Selahattin Demirtaş için tutukluluğun makul süreyi aştığı ve Anayasa’nın 19. maddesinin ihlal edildiğine karar verildi. Mahkeme 50 bin TL manevi tazminata hükmetti.

Karar bilgi için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. AYM kararının Demirtaş’ın tahliyesinin önünü açması beklenmiyor.

AYM’nin ihlal bulduğu tutuklamada Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararı vermiş, ancak bundan önce Demirtaş başka bir soruşturma kapsamında da tutuklanmıştı.

Eren Erdem için hak ihlali kararı

Yüksek Mahkeme, CHP Milletvekili Eren Erdem için de hak ihlali olduğuna hükmederek, 30 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.