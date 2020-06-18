Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e: Yalan söylüyorsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Saygı Öztürk'ün yayınladığı yazısına ilişkin "Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur." şeklinde çok sert ifadeler kullanmış ve büyük tepki göstermişti. Bakan Soylu konuya ilişkin bir paylaşım daha yaptı.

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Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, AK Parti Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun eşi Ali Ayvazoğlu'nun kariyerindeki yükselişi eleştirerek bu yükselişi Bahar Ayvazoğlu'nun konumuna bağlamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Saygı Öztürk'e gazetesindeki yazısı nedeniyle çok sert tepki göstermiş ve "İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur" ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım daha yaparak bu kez şu ifadeleri kullandı; "#SAYGIsızÖZTÜRK 1- Haysiyet cellatlığı yaptın 2- Şimdi de yalan söylüyorsun. Seni Türkiye’nin tüm namuslu insanlarına şikayet ediyorum".