Öğrenci karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı. Lise öğrencileri, diplomalarını belirlenen tarihlerde okullarından alabilecek.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı, karne ve diplomalarla ilgili açıklama yaptı.

Duyuruda; ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrencilerin karne ve takdir-teşekkür belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceği belirtildi.

Lise kademesindeki öğrencilerin ise diplomalarını ve talep etmeleri halinde takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabileceği duyuruldu.