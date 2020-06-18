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Öğrenci karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı. Lise öğrencileri, diplomalarını belirlenen tarihlerde okullarından alabilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı, karne ve diplomalarla ilgili açıklama yaptı.

Duyuruda; ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrencilerin karne ve takdir-teşekkür belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceği belirtildi.

Lise kademesindeki öğrencilerin ise diplomalarını ve talep etmeleri halinde takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabileceği duyuruldu.

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