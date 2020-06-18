HABER /  HAVA DURUMU

Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı

Meteoroloji; Samsun, Ordu ve Giresun için kuvvetli sağanak anlamına gelen turuncu kod uyarısında bulundu.

Abone ol

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yarın gök gürültülü kuvvetli sağanak etkili olacak. Yarın sabah etkili olması beklenen yağışların cumartesi günü sabah saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.

VATANDAŞLARDAN TEDBİRLİ OLMALARI İSTENDİ
Kuvvetli sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiği bildirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
PFDK'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy'a hak mahrumiyeti cezası
Erdoğan ve Trump'tan Libya konusunda ortak çalışma talimatı
Bakan Dönmez: Enerji üretiminde yerli oran yüzde 79.6 oldu
Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse sözleşmesini tek taraflı feshetti
Kıdem tazminatıyla ilgili Türk-İş'ten yeni açıklama! Dünkü toplantıda Erdoğan'a iletmiş
ÖNCEKİ HABERLER
RTÜK'ten yayıncılara Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi uyarısı
MEB'den karne ve diploma açıklaması
Enes Ünal'ın Valladolid'de geleceği zor
Konya'da 2 kişinin ölümüne sebep olup kaçtı 'Ben geçerken sarı yanıyordu' dedi
İmamoğlu'nun '5 bin yeni taksi' projesine taksicilerden tepki: Kabul edilemez
Kurban Bayramı 2020 emekli ikramiye ödeme günleri
Yorumlar