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İmamoğlu'nun '5 bin yeni taksi' projesine taksicilerden tepki: Kabul edilemez

İstanbul'a '5 bin yeni taksi' projesiyle ilgili konuşan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "taksici esnafında infial yarattı" derken Bahçelievler Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halit Yılmaz, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kiralık taksi açıklaması kabul edilemez" dedi.

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Yasal düzenlemelere göre, şehir içinde özel yolcu taşıma işleminin ancak taksimetre takılı taksi ile yapıldığını söyleyen Apaydın, bunun da esnaf statüsündeki bireysel taşımacılar tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

'Yasal çerçeve içerisinde çözüm aranması' çağrısı

Apaydın, açıklamasına şöyle devam etti: Bu durum 10553 sayılı Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında açıkça düzenlenmiştir. Söz konusu karar şoför esnafının korunması ve korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla çıkarılmıştır. 

Karara göre, ticari plaka verilebilmesi için; taksi, dolmuş ve minibüslerde; şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise şoförler odasına üye olmak şartı aranmakta olup, yine taksi, dolmuş ve minibüs sahipleri, bu plakaları ancak aynı şartlara haiz kişilere devredebilir. Buna göre tüzel kişiliklerin böyle bir faaliyette bulunmaları mevzuat açısından mümkün bulunmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konuyu, taksici esnafının temsilcileri ile istişare ederek ve yasal çerçeve içerisinde çözüm aramasının daha uygun olacağını düşünmekteyiz.

"Kiralık taksi açıklaması kabul edilemez"

TŞOF Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Bahçelievler Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halit Yılmaz da “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kiralık taksi açıklaması kabul edilemez. Çünkü plaka verilmesinin usul ve esasları vardır" değerlendirmesinde bulundu.

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