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Tutuklu gazeteci Murat Ağırel hakkında bir soruşturma daha

Avukat Celal Ülgen, tutuklu gazeteci Murat Ağırel hakkında 'Sarmal' kitabında hakaret ettiği gerekçesiyle yeni bir soruşturma açıldığını duyurdu.

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Avukat Celal Ülgen; Berat Albayrak, Bilal Erdoğan ve İsmail Kahraman'ın, Murat Ağırel'in kitabı Sarmal'da kendilerine hakaret ettikleri gerekçesiyle şikayette bulunduklarını belirtti.

"Savcı sayfaları okumadan soruşturma açmış"

Ayşenur Arslan'a konuşan Av. Celal Ülgen'in açıklaması şöyle:

Murat Ağırel cezaevinden eşini arıyor ve bugün benim ifademi almaya kalktılar ben de avukatlarım olmadan ifade veremem dedim. Gerekçesi; Bilal Erdoğan, Berat Albayrak, İsmail Kahraman, kitabın (Sarmal) çeşitli sayfalarında bize hakaret etmişler diyerek şikayette bulunmuşlar. 23 Nisan 2020 tarihinde vermişler. 4 Haziran tarihinde o sayfalarda neler söylendiğini savcıya bildirmişler. Savcı sayfaları okumadan soruşturma açmış.

Ne olmuştu?

İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nde hâkim karşısına çıkarılan Ağırel, 'İstihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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