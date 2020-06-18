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Bakan Murat Kurum'dan Bingöl'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrası son çalışmamları kamuoyu ile paylaştı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları ve Elazığ'da deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında basın açıklaması yaptı.

Bingöl'deki depremin ardından 224 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını belirten Kurum, "Merkez üssü diyebileceğimiz Kaynarpınar, Elmalı ve Dinarbey köylerinde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Kaynarpınar köyümüzde 19 ağır ve yıkık, Elmalı'da 81 ağır yıkık, 9 orta hasarlı, Dinarbey'de de 35 ağır ve yıkık, 2 orta hasarlı bina tespiti yaptık." dedi.

Toplamda 5 bin 900 binanın tespitini yaptık

Bingöl'ün tamamında toplamda 638 bina ağır ve yıkık ve 12 binanın orta hasarlı olduğunu söyleyen Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Erzurum Çat ilçemizde 189 bina ağır ve yıkık, 9 bina orta hasarlı, Erzincan Tercan ilçemizde de 38 bina ağır yıkık olarak tespit yapıldı. Toplamda 5 bin 900 binanın tespitini yaptık. En kısa sürede hafta sonuna kadar detaylı olarak tüm tespitleri yapıyor olacağız."

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