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Antalya Kemer'de koronavirüs hane taraması sonuçları açıklandı

Anadolu Ajansı

Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Kemer ilçesinde bugüne kadar sadece 1 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğünü ve ilçe genelinde yapılan taramada pozitif sonuca rastlanılmadığını bildirdi. 

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Hülür, yaptığı açıklamada, bazı basın kuruluşlarının haberlerinde yer alan "Kemer ilçesinde Kovid-19 vakalarının arttığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. 

Türkiye'de Kovid-19 vakaları görülmeye başlandığı andan itibaren Sağlık Bakanlığının öncülüğünde gerekli tedbirler alınarak salgınla mücadelede başarı sağlandığını vurgulayan Ünal Hülür, Antalya'nın da bu süreci başarılı şekilde geçiren kentler arasında yer aldığını kaydetti. 

Antalya'nın, gerek kurumların iş birliği, gerekse vatandaşların duyarlı davranması nedeniyle en az vakanın yaşandığı iller arasında bulunduğunu aktaran Hülür, şunları ifade etti:

"Kemer'de martta tespit edilen 1 Kovid-19 pozitif vakamız olmuştu. Bunun dışında hiçbir vaka tespitimiz olmamıştır. Sağlık Bakanlığımız tarafından 81 ilde TÜİK'in belirlediği ve örneklem yöntemiyle hanelerde yaptırdığı tarama testleri Kemer'de tamamlandı ve pozitif vakaya rastlanmadı."

Ünal Hülür, vatandaşlara daha tedbirli olmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takıp ellerini sık yıkamaları uyarısında da bulundu.

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