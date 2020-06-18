'Maskeye hayır' Twitter'da TT oldu İlber Ortaylı capslerine bakın

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi. Düzenleme sonrası ilk günde yine bildik manzaralar yaşandı. Kurallara uyanlar olduğu kadar uymayanlar da vardı. Kimi koluna kimi kafasına kimi de çantasında dolaştırdı. 3150 TL'lik caydırıcı ceza bile bazılarını kesmedi. Bahaneler de evlere şenlikti. İnsanların sağlığını riske atanlar Twitter'de 'maskeye hayır' başlığıyla TT oldu.