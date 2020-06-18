Diyanet maaşları artık faizsiz bankalardan ödüyor! Ali Erbaş duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, faiz kararını açıkladı. Erbaş, “Faizle mücadele kapsamında personelimizin maaşlarını faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladık” dedi...

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İslam'ın haram kıldığı ve haksız kazanca yol açarak büyük bir sömürü aracı olan faizle mücadele noktasında Diyanet İşleri Başkanlığı olarak personelimizin maaşlarını faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladık” açıklamasını yaptı.

İslamın haram kıldığı ve haksız kazanca yol açarak büyük bir sömürü aracı olan faizle mücadele noktasında, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak personelimizin maaşlarını faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) June 18, 2020

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, faizle mücadele çalışmalarına ilişkin resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Erbaş, “İslam'ın haram kıldığı ve haksız kazanca yol açarak büyük bir sömürü aracı olan faizle mücadele noktasında Diyanet İşleri Başkanlığı olarak personelimizin maaşlarını faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.