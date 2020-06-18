Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek! DSÖ açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Soumya Swaminathan, koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada önceliğin; sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, yüksek risk grubundaki kişiler ve 65 yaş üstü vatandaşlara verileceğini kaydetti.

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ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkedeki aşı prototiplerinde insanlı deneylere geçilirken, ilaç şirketleri üretilecek dozlarla ilgili ön anlaşmalar imzalamaya da başladı.

Erişilebilirlik tartışması

Dr. Soumya Swaminathan, aşının onay alması durumunda adil ve erişilebilir bir şekilde dağıtılması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Öncelik 4 gruba verilecek

Bu noktada öncelik verilecek gruplar olduğunu da ifade eden Swaminathan, virüsle mücadelenin ön saflarında yer alan sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, yüksek risk grubundaki kişiler ve 65 yaş üstündekilere ilk olarak aşı uygulanacağını belirtti.

Swaminathan, ilk grubun ardından ise yüksek bulaşma riski taşıyan et fabrikaları, hapishaneler ve bakım evlerindeki kişilerin aşıya erişim sağlamasının hedeflendiğini vurguladı.