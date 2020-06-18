ABD'deki Türk vatandaşlar İstanbul'a getirildi! Amerika'da durum çok fena

"ABD'de çok tuhaf şeyler oluyor": Tahliye uçağıyla New York'tan İstanbul'a gelen yolculardan Burcu Kayar, "Bizim için çok uzun bir yolculuktu vatanımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Elçiliğimize bizim buraya gelmemize yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum.