Volkan Bozkır BM'ye başkan olan ilk Türk oldu! İşte açıklaması

BM'nin 75. Genel Kurulu Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır, "Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi iyi yapabileceğimize olan inançtan kaynaklandı." dedi...

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Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi. Volkan Bozkır, AK Parti hükümetinde Avrupa Birliği Bakanlığı ve Başmüzakerecisi olarak görev yapmıştı. 69 yaşındaki Bozkır tek aday olarak girmişti.

BM'nin 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır "Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi iyi yapabileceğimize olan inançtan kaynaklandı." dedi...

Volkan Bozkır şunları söyledi:

-“BM 75. Genel Kurul Başkanlığına, üye ülkelerin ezici çoğunluğu ile seçilmiş bulunmaktayım.

Kuruluşunun 75. yılında, içinde bulunduğumuz zor şartlarda, BM'nin en üst karar organının yönetimini üstlenecek ilk TC vatandaşı olmaktan, ülkem, milletim ve şahsım adına gurur duyuyorum.

Bu tarihi göreve beni aday gösteren Sn Cumhurbaşkanımıza @RTErdogan ve Sn Dışişleri Bakanımıza @MevlutCavusoglu, bana olan güven ve teveccühlerinden dolayı müteşekkirim. Ayrıca, bu sürecin her aşamasında bana güçlü destek veren Dışişleri Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum.

Bu zorlu dönemde, liderlik görevini üstlenerek, BM Genel Kurulu'nun sorumluluklarını etkin biçimde yerine getirmeye devam etmesine; çok taraflılık ve uluslararası işbirliği temelinde, küresel sorunlara ve bunların çözüm yollarına dair kararlar alınmasına gayret edeceğim.”