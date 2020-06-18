Volkan Bozkır BM'ye başkan olan ilk Türk oldu! İşte açıklaması
BM'nin 75. Genel Kurulu Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır, "Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi iyi yapabileceğimize olan inançtan kaynaklandı." dedi...Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi. Volkan Bozkır, AK Parti hükümetinde Avrupa Birliği Bakanlığı ve Başmüzakerecisi olarak görev yapmıştı. 69 yaşındaki Bozkır tek aday olarak girmişti.
BM'nin 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır "Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi iyi yapabileceğimize olan inançtan kaynaklandı." dedi...
Volkan Bozkır şunları söyledi:
-“BM 75. Genel Kurul Başkanlığına, üye ülkelerin ezici çoğunluğu ile seçilmiş bulunmaktayım.
Kuruluşunun 75. yılında, içinde bulunduğumuz zor şartlarda, BM'nin en üst karar organının yönetimini üstlenecek ilk TC vatandaşı olmaktan, ülkem, milletim ve şahsım adına gurur duyuyorum.
Bu tarihi göreve beni aday gösteren Sn Cumhurbaşkanımıza @RTErdogan ve Sn Dışişleri Bakanımıza @MevlutCavusoglu, bana olan güven ve teveccühlerinden dolayı müteşekkirim. Ayrıca, bu sürecin her aşamasında bana güçlü destek veren Dışişleri Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum.
Bu zorlu dönemde, liderlik görevini üstlenerek, BM Genel Kurulu'nun sorumluluklarını etkin biçimde yerine getirmeye devam etmesine; çok taraflılık ve uluslararası işbirliği temelinde, küresel sorunlara ve bunların çözüm yollarına dair kararlar alınmasına gayret edeceğim.”
VOLKAN BOZKIR KİMDİR NERELİ?
Volkan Bozkır 22 Kasım 1950 tarihinde Ankara’da doğmuştur. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Volkan Bozkır, 1972 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulundu. Turgut Özal'ın Dışişleri Danışmanı olan Volkan Bozkır, 1989-1992 yılları arasında New York Başkonsolosluğu görevini yürüttü. 1992-1996 yılları arasında ise Dönemin Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel’in Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu.
1996-2000 yılları arasında Bükreş Büyükelçiliği, 2000-2003 yılları arasında Avrupa Birliği Siyasi İşlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı, 2003-2005 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcılığı ve 2005-2009 yılları arasında Büyükelçi unvanıyla Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde bulundu. 2009 yılında başladığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği görevinden Mart 2011 tarihinde istifa ederek 2011 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı oldu. Seçimle sonucunda XXIV. dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Temmuz 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanlığı’na, Nisan 2014 yılında da Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığına seçildi.
29 Ağustos 2014 tarihinde Avrupa Birliği Bakanı olarak atandı. XXV. dönem İstanbul Milletvekili seçildi. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti’nde tekrar Avrupa Birliği Bakanlığı görevine atandı. 17 Haziran 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı seçilmiştir ve görevi 15 Eylül’de devralacağı planlanmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilen Bozkır Nazlı Bozkır ile evlidir ve 2 çocuk babasıdır.