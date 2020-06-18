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Yunanistan ölüme terk etmeye devam ediyor! 29 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 29 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında kaçak göçmenler yardım talebinde bulununca harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 29 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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