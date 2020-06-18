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Timo Werner'den Chelsea'ye 5 yıllık imza

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea, RB Leipzig'in Alman golcüsü Timo Werner ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Chelsea, yeni sezon öncesi ikinci transferini yaptı. Frank Lampard'ın ekibi, RB Leipzig'den Timo Werner ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz ekibi bu transfer için Leipzig'e 47.5 milyon Pound bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncu ise haftalık 170 bin Pound alacak. 

''Leipzig sonsuza kadar kalbimde olacak''
Timo Werner, yaptığı açıklamada "Chelsea'ye transfer olduğum için çok mutluyum. Bu büyük kulübe katılmak benim için gurur verici. Leipzig sonsuza kadar kalbimde olacak." dedi.

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