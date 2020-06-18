HABER /  DÜNYA
ADV Gözden uzak muhteşem bir plaj, alkolsüz aile oteli
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Somali'de patlama! Ölü ve yaralılar var

SOMALİ'nin başkenti Mogadişu'da, Türkiye Maarif Vakfı Okulu'na yakın bir bölgede bombanın infilak etmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Abone ol

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, Hodan bölgesinde Türkiye Maarif Vakfı Okulu'na yakın bir bölgede patlama meydana geldi.

Farklı bölgelerden duyulan patlama sonucu çok sayıda kişi yaralandı. 

Yaralılar, bölgedeki Fiqi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Patlamanın, yere yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle meydana geldiği tahmin ediliyor. 

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de otorite sorunu! Patron kim?
Telafi eğitimine katılmak zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
Fenerbahçe-Özdemir kavgasında son raund! Olay açıklamalar
İkinci el otomobillerde 'son dakika' dolandırıcılığı
Bilim Kurulu Üyesi'nden sarsıcı sözler! Sıfırlanmazsa Eylül Ekim'de çok kötü şeyler olacak
LGS ve YKS saatlerinde 'sokağa çıkma yasağı' önerisi! Gözler Erdoğan'da
ÖNCEKİ HABERLER
Garo Paylan nereli yaşı kaç HDP'li Garo paylan kimdir?
Konut satışları Ümraniye Sultangazi ve Beylikdüzü'nde koronavirüs dinlemedi
Kılıçdaroğlu Kovid-19'a yakalanan Nursultan Nazarbayev'e geçmiş olsun dileğinde bulundu
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alımı yapacak şartlar ve istenen belgeler
Erzurum'da ambulans şoförü koronavirüsten öldü
Nur Tuğba Namı eşi Mustafa Namlı kimdir ne iş yapıyor?
Yorumlar