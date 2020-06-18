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Erzurum'da ambulans şoförü koronavirüsten öldü

İhlas Haber Ajansı

ERZURUM’da koronavirüse (Covid-19) yakalanan 61 yaşındaki ambulans şoförü İmdat Aktepe, verdiği mücadeleye yenik düştü.

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Erzurum Karaçoban Devlet Hastanesinde ambulans şoförü olarak görev yapan İmdat Aktepe, koronavirüse karşı verdiği mücadelede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Aktepe için İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, sosyal medya hesaplarından bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Bedir, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“On sekiz yıldır bizimle beraber çalışan, mesai arkadaşımız ve Karaçoban ilçesi ambulans şoförümüz İmdat Aktepe’yi Covid-19’dan dolayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum.”

Öte yandan, Erzurum’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi. Şehirdeki vaka sayısı ise normalleşme süreci ile birlikte artış gösterdi.

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