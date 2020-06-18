Fenerbahçe-Özdemir kavgasında son raund! Olay açıklamalar

Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Ben kendi ipimi kendim çekerim. Kimsenin çekmesine izin vermem" diyerek rest çekti.

Abone ol

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Disiplin Kurulu'nun kendisi hakkında soruşturma başlatması ve savunma vermeye çağırması üzerine sarı-lacivertli kulüp ile bağlarını kopardı.

"Bu nasıl bir iş?"

Milliyet'ten Attila Gökçe'ye konuşan TFF Başkanı Özdemir, "Disiplin Kurulu mektubu 9 Haziran'da hazırlıyor ama 11 Haziran'da Vefa Küçük bana sözlerimi düzeltmem için bir mektup yolluyor. Bu nasıl bir iş?" sözleriyle tepki gösterdi.

Ben kendi ipimi kendim çekerim. Kimsenin ipimi çekmesine izin vermem.

"Neyin tartışması bu"

Özdemir, açıklamasına şöyle devam etti: Hem TFF'nin sitesinde hem adliyede hem de sportif olarak tescil edilmiş bir şampiyonluk var ortada. Hala bana sorular yöneltiyorlar. Neyin tartışması bu anlamış değilim.