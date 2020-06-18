Konut aidatları cep yakıyor! Sarıyer birinci Fatih sonuncu sırada
5 Büyükşehir Konut Aidat Raporu’na göre İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da her ay 1 milyar 133 milyon TL aidat ödeniyor. Vatandaşlar için büyük bir gider olan aidat fiyatları dudak uçuklatıyor.
Her ay yaklaşık 700 milyon TL aidatın ödendiği İstanbul'da başı Sarıyer çekiyor. En düşük aidatı ise ortalama 40 TL ile Fatih’te oturanlar ödüyor.
Konum, sosyal alanlar, temizlik ve güvenlik hizmetleri gibi kıstaslara göre değişiklik gösteren konut aidatları büyükşehirlerde site ya da apartmanlarda yaşayan ev sahipleri ve kiracılar için büyük gider kaynakları arasında yer alıyor. GABORAS Gayrimenkul Borsası tarafından 5 Büyükşehir baz alınarak hazırlanan raporda, çarpıcı veriler ortaya çıktı.
Yaklaşık 700 milyon TL
GABORAS Genel Müdür Yardımcısı Şevki Çatladı Türkiye’de her ay yaklaşık 1 Milyar 133 Milyon TL konut aidatı ödendiğini söyleyerek şunları kaydetti: İstanbul en fazla aidat ödeyen illerden bir tanesi. Yaklaşık 700 milyon TL’nin üzerinde her ay İstanbul’da aidat ödüyoruz.
İstanbul’daki bu rakamı Ankara 139 milyon TL, İzmir 130 milyon TL, Antalya 81 milyon TL ve Bursa da 79 milyon TL ödeyerek takip ediyor.