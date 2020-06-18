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Fenerbahçe'nin Avrupa kaderi Trabzonspor'un elinde

Fenerbahçe'nin Avrupa'ya gidip gitmeme durumu Trabzonspor’a bağlı. Trabzonspor, iki kupayı da alırsa Avrupa vizesi 5. takıma gidecek. Ceza onanırsa 6’ncı sevinecek.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor, finale çıkan ilk ekip oldu. Trabzonspor'un gollerini Alexander Sörloth (2) ve Filip Novak , Fenerbahçe'nin sayısını ise Deniz Türüç kaydetti. 

Henüz her şey bitmedi
Kanarya adına geçen sezon olduğu gibi bu sezon da işler pek istenildiği gibi gitmedi ama henüz her şey bitmedi. Avrupa için kestirme yol olarak umut bağladığı Ziraat Türkiye Kupası’na veda eden sarı-lacivertlilerin durumu, Trabzonspor’a endekslendi.

Fener, Avrupa'ya nasıl gider?
Rakip bordo-mavililerin bu sezon iki kulvardaki derecesi sarı-lacivertlileri direkt olarak etkileyecek! Nasıl mı? Diyelim ki Trabzonspor, ligi şampiyon veya ikinci sırada tamamladı, kupayı da kazanırsa Avrupa kupalarına lig 5’incisi gidecek. Eğer Trabzonspor’un bir yıllık Avrupa’dan men cezası onanırsa bu durumda lig altıncısına Avrupa vizesi çıkacak.

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