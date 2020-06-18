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Fenerbahçe'nin Morozyuk'la anlaştı iddiası

Ukrayna basını, Fenerbahçe'nin Morozyuk'u almak için Rizespor ile temas kurduğunu ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığını iddia etti.

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Yeni sezona şampiyonluk parolası ve yeni hocasıyla girecek olan Fenerbahçe için Ukrayna basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.

Isla ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin, Çaykur Rizespor'da forma giyen sağ bek Mykola Morozyuk'u almak için Rizespor ile temas kurduğunu ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi.

Yaşayacağı yeri bile seçti
Morozyuk'un gelecek sezon İstanbul'da olmak için hazırlıklarını tamamladığı kendisine yaşayacağı yeri bile seçtiği belirtildi. 

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