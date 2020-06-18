Koronavirüse yönelik aile bireyleri arasındaki tehlike! Bilim Kurulu Üyesi uyardı

TÜRKİYE'de 19 Haziran’da uzaktan eğitim sona ererken uzmanlar, yaz tatili konusunda uyarılarda bulunuyor. Ortak havuzların risk barındırdığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, 'Arkadaş ve akrabalarınızdan virüs kapma olasılığı çok yüksek. Sadece 18 yaş altı değil herkes için tehlike var. ‘Nasıl olsa yazlık yer’ deyip gevşemek yok." dedi.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, “Virüs en hızlı ve en kolay aile bireyleri arasında yayılıyor. Ki bizde de geniş aile yapısı mevcut." düşüncesini belirtti.

"Virüs kapma olasılığı çok yüksek"

Özlü, "Şimdi bir de yaz tatili başlayacak. Büyükşehirlerden köylere ve yazlık yerlere akın olacak. Böyle durumlarda genellikle baba evinde kalınır. Eş dost ziyaretleri bitmez. Unutmayın ki birlikte çay içip yemek yediğiniz, sarılıp tokalaştığınız, sohbet muhabbet ettiğiniz, piknik, mangal, spor yaptığınız, evlerinize teklifsiz girip çıktığınız arkadaş ve akrabalarınızdan virüs kapma olasılığı çok yüksek. Sadece 18 yaş altı değil herkes için tehlike var. ‘Nasıl olsa yazlık yer’ deyip gevşemek yok." uyarısında bulundu.

"Ortak havuzlar fazla riskli"

Şu ana kadar havuz ya da deniz suyu ile virüs bulaştığına dair elimizde bir bilgi yok ama yine de dikkatli olmak şart. Deniz içinde barındırdığı tuz nedeniyle, hele ki üst üste değil de mesafeli yüzüyorsanız sorun olmayabilir ama havuz için aynısını söyleyemem. Hijyen, temizlik, kaç kişinin aynı ayna girdiği gibi konular sıkıntılı. Özellikle sitelerde yaşayanların kullandığı ortak havuzlar bence fazla riskli.”

Eğitimci Hatice Yılmaz öğrencilerin uzaktan eğitimin mecburiyeti gereği ekran ile fazlaca haşır neşir olduklarını belirterek, “Bu yaz ‘Biraz TV izlesin’ ya da ‘Telefondan oyun oynasın, ne olacak ki?’ denilecek bir tatil olmamalı” uyarısında bulunuyor.

"Ekrandan ne kadar uzak o kadar iyi"

Yılmaz, “Onun yerine el becerilerini geliştirecek çalışmalar yapsınlar. İnternette her yaş gurubuna uygun yönlendirmeler var. Siz bulun, beraberce yapın. Mesela küçük yaş grupları için kâğıt katlama, kesme, boyama, kutu oyunları olabilir. Küçük-büyük, her 2 grup için de kitap okumak çok önemli. Çocuk günde en az 2 saat kitap, defter ile haşır neşir olmalı ki yeni döneme motive olsun. Ekrandan ne kadar uzak o kadar iyi” diyor.

Yılmaz öğrenciler kadar eğitimcilerin de yazı boş geçirmemesi gerektiğini önererek “Olası 2. dalga durumunda zorluklarla karşı karşıya kalmamak için kendilerini geliştirmeleri şart! Özel okullar ilk şokun ardından bir şekilde sisteme uyum sağladı ama devlet okulları ve öğretmenler hazırlıksızdı. Tüm yük EBA’ya kaldı. Bir süre sonra çocuk öğretmenini görmediği için okuldan uzaklaştı. Olası yeni bir pandemi sürecinde bu kez donanımlı, eğitimli olunmalı” diyor.

Yılmaz, öğretmenlerin öğrencileri ile 1-2 kez online buluşma yapması ve onları yeni döneme motive etmesi gerektiğini de söylüyor.

5 maddede yaz tatili tüyoları şöyle:

Eğitimci-yazar Umut Esen, “Uzun süre açık kalan, hızı ve kapasitesi oldukça azalan bir bilgisayar için ‘yeniden başlat’ tuşu ne ise öğrenciler için de yaz tatili odur” diyerek 5 maddede tatil tüyosu verdi.

1) İYİ DİNLENİN: Bir müddet sonra bu dinlenme yerini hobi, okuma ve kaliteli zaman geçirmeye bırakmalı. Uyku düzenine dikkat! Geç saate kadar oturup öğlene kadar uyumak yok!

2) EKSİKLERİ HAFİF TEMPOLU ÇALIŞMA İLE KAPATIN: Hafif bir çalışma planıyla açıklar kolayca kapatılabilir. Elbette zorla, hemen ve baskıyla değil az az ve stres yaratmadan.

3) KİTAP OKUYUN: Okuduğunuz her sayfa kelime haznesi, anlama yeteneği, yorum gücü, dil becerisi, genel kültürünüz ile hayal dünyanızı genişletecek.

4) SANAT VE SPORU İHMAL ETMEYİN: Eğlenceli ve kaliteli zaman geçirerek yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Enerji ve zamanı doğru kullanmak yaşam kalitenizi de arttıracak.

5) HOBİ VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE ZAMAN AYIRIN: Fotoğraf, tarih, sinema, psikolojiye ilgi duyuyorsunuz ama şu ana kadar zaman bulamadınız mı? Şimdi tam zamanı. Maske-mesafe-hijyen kuralına uyarak yaşadığınız şehrin doğal ve kültürel güzelliklerini de keşfedebilirsiniz.